La Fuerza es fuerte en el mundo de los tebeos. El universo de George Lucas ha conquistado a los lectores de cómics regresando a los orígenes de la saga intergaláctica.

La recepción de Star Wars #1 fue tal que encabezó el listado de 100 cómics más vendidos en Estados Unidos, así lo reveló Diamond Comic Distributors.

Una historia de Star Wars

Cabe recalcar que el primer número de la franquicia en Marvel Comics imprimió más de un millón de copias desde su lanzamiento en 2015. Para los fans, la razón de su éxito se debe a la historia, enfocada en los episodios originales de Star Wars.

Al título le siguen Detective Comics #1000, Amazing Spiderman #1, Secret Wars #1, Action Comics #1000, Bravest Warriors Tales Holo John #1, Orphan Black #1, Dark Knight III Master Race #1, Amazing Spiderman #800 y Star Wars Vader Down #1, entre otros.

Viejos y conocidos rostros

De otro lado, también realizaron un top 30 de las novelas gráficas. La lista está encabezada por The Walking Dead Volumen 1 Days Gone Bye, Saga Volumen 1, Batman The Killing Joke, Walking Dead Volumen 2 Miles Behind Us y Saga Volumen 2.

Darth Vader vuelve en las viñetas

¿De qué trata el cómic?

La historia de Jason Aaron con arte de John Cassaday toma lugar entre el Episodio IV “Una nueva esperanza” y el V “El Imperio contrataca”.

En las viñetas los artistas narran que sucedió con Luke Skywalker, Leia y Han Solo después de su fatídico encuentro con Darth Vader en la Estrella de la Muerte.