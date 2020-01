Quentin Tarantino incursiona en el mundo televisivo. El cineasta, quién declaró en distintas oportunidades que está a punto de retirarse de la dirección cinematográfica al parecer enfocará su creatividad hacia las series.

En una entrevista para el portal Deadline, Tarantino reveló que tiene planeado dirigir una miniserie de 5 episodios sobre ‘Bounty Law’, show protagonizado por Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’.

“Los episodios de Bounty Law, quiero hacer eso, pero me tomará un año y medio. Terminé escribiendo cinco episodios de media hora. Los haré y dirigiré todos ellos. Tuvo una introducción en Había una vez en... Hollywood, pero realmente no lo considero parte de esa película aunque lo es. Esto no es sobre Rick Dalton interpretando a Jake Cahill. Se trata de Jack Cahill”, indicó el famoso director.

'Spot’ de Bounty Law

A pesar que no se sabe si DiCaprio repetirá el papel, según se lee líneas arriba, este spin off tratará sobre las aventuras de Jake Cahill y no de Rick Dalton, por lo que los hecho ocurridos en ‘Érase una vez...’ no existirán en esta realidad.

A pesar que el público desea que DiCaprio acepte el papel, es difícil que esto ocurra, ya que el actor es uno de los más buscados y cotizados en Hollywood y a pesar que lleva una buena relación con Quentin Tarantino, el sueldo que tendría que pagar sería muy alto para los estándares televisivos.

Solo que da esperar más noticias del proyecto, el cual será uno de los más esperados por los fanáticos del director de ‘Pulp Fiction’.