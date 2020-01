Inspirada en la novela gráfica del mismo nombre creada por Alan Moore, la serie Watchmen funciona como una secuela que conserva la esencia del cómic, pero crea un nuevo universo con nuevos personajes.

Rápidamente, el show se convirtió en un éxito y una de las producciones más aplaudidas del 2019 entre la crítica especializada y los fans.

Por desgracia para sus fans, la serie no tendrá una segunda temporada. El creador de Watchmen, Damon Lindelof, explicó que no tiene ningún interés en hacerlo

“Estoy profundamente agradecido por lo bien recibida que ha sido la temporada y no quiero sentir que soy un desagradecido, pero todavía no tengo ninguna inclinación para continuar la historia y eso se basa en gran medida y casi exclusivamente en el hecho de que no tengo una idea”, detalló a la revista Variety.

‘Watchmen’: una de las series más esperadas del año.

Tras esto, aseguró que si se involucraría más en Watchmen, debería poder responder las preguntas, por qué y por qué ahora, y las respuestas a esas preguntas no deberían ser: “Bueno, porque eso es lo que haces, porque la primera fue buena”, señaló.

Por su parte, el director de programación de HBO, Casey Bloys, declaró estar de acuerdo con el creador. “Damon hizo un trabajo maravilloso con Watchmen, le estoy dando el tiempo para pensar en lo que quiere hacer. [...] Lo esperaré y veré qué decide hacer”, sentenció para USA Today.

“Quiero hacer lo que Damon quiere, ya sea otra entrega de ‘Watchmen’ o alguna otra cosa. Damon es con quien quiero trabajar así que me encantaría que fuera otra temporada o la entrega de ‘Watchmen’, o algo completamente diferente, pero realmente depende de lo que quiera hacer Damon”, finalizó.