Star Wars: The Rise of Skywalker: se filtra el primer guión original de la película y es completamente distinto

A pesar de que todo indicaba que la última entrega de la trilogía de Star Wars sería un completo éxito, las cifras en la taquilla y la crítica no fueron lo que se esperaba. Según los comentarios en las redes, todo esto sería el resultado de las múltiples reestructuraciones a la idea original de la cinta.

Todos estos giros argumentales de Star Wars se confirmarían con la reciente filtración del resumen del guión original de The Rise of Skywalker escrito por Colin Trevorrow. El texto ha aparecido en el subforo de filtraciones de Reddit y lo que se ha revelado es muy diferente a lo que hemos visto en las salas de cine.

Según este resumen, el título original de la película ni siquiera era The Rise of Skywalker, sino Duel of The Fates. El último borrador data de diciembre de 2016, semanas antes de que Carrie Fisher falleciera. En su versión, el personaje de Kelly Marie Tran tenía un papel mucho más importante y muchas más escenas compartidas con C-3PO y R2D2.

Por otro lado, personajes como el Emperador Palpatine, Zorii Bliss o el adorable ingeniero extraterrestre Babu Frik no estaban presentes. El lord Sith aparece en el guión de Trevorrow, pero no como es un ente vivo. Al igual que en la versión de Abrams, Kylo Ren viaja a Mustafar, pero el texto muestra escenas de lo que el personaje hizo allí mientras Rey decidía si era digna de ser una Jedi o si la orden debía siquiera continuar.

Finalmente, como muchos fans sospechaban, esta versión de Rise of the Skywalker mostraba a Kylo Ren y a Rey colaborando en pos de objetivos similares. En conclusión, y a diferencia de lo que vimos en el cine, Rey fracasa en su intento de redimir a Kylo Ren y este es finalmente destruido, no sin antes revelar que los padres de Rey, como se decía en The Last Jedi, eran dos don nadie al servicio del líder supremo Snoke.