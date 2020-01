Jojo Rabbit: ¿De qué trata la cinta nominada a seis Oscar?

Jojo Rabbit, película realizada por el escritor y director Taika Waititi, se estrena hoy en las mejores salas de nuestro país. La cinta es una sátira de la Segunda Guerra Mundial.

La película fue una de las sorpresas de los Oscar 2020, al estar nominada en 6 categorías: mejor película, mejor actriz secundaria (Scarlett Johansson), mejor vestuario, mejor diseño de producción, mejor montaje y mejor guion adaptado.

¿De qué trata JoJo Rabbit?

La película sigue a un solitario niño alemán, llamada Jojo (Roman Griffin Davis), cuya visión del mundo se pone de cabeza cuando descubre que su madre soltera (Scarlett Johansson) está escondiendo en su ático a una joven niña judía (Thomasin McKenzie). Ayudado solo por su amigo imaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá enfrentarse a su nacionalismo desmedido.

La visión de Taika Waititi en JoJo Rabbit

Al valerse de su propia herencia judía y de sus experiencias al crecer rodeado de prejuicios, el escritor-director Taika Waititi (de madre es judía y padre maorí) hace una declaración poderosa en contra del odio con su sátira muy oscura de la cultura nazi, que se apoderó de la psique alemán en el punto más álgido de la Segunda Guerra Mundial.

Waititi adopta una historia dura de abordar con una solemnidad sobria, la de un niño a quien al igual que muchos en aquel entonces, le lavaron el cerebro para rendirle una devoción fanática a Hitler. Después, extrae de ella, una comedia negra y fascinante, que, a final de cuentas, desenreda las ideas tóxicas del antisemitismo y la persecución del otro.

“Sabía que no quería hacer un drama absoluto acerca del odio y el prejuicio, porque nos hemos vuelto muy acostumbrados a ese estilo de historias”, explica Waititi. “Cuando algo parece ser demasiado fácil, me gusta sumar caos. Siempre he creído que la comedia es la mejor manera de hacer que la gente se sienta más cómoda. Así que, en Jojo Rabbit, a las audiencias les presento risas, y una vez que han bajado la guardia, entonces comienzo a entregar estas pequeñas cargas de drama que tienen un peso serio intrínseco”, finalizó el director.