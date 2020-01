Luego de confirmarse la precuela de la popular serie Game of Thrones, el jefe de programación de HBO, Casey Bloys, ya le puso fecha de estreno y llegará para el 2022 bajo el título “House of the Dragon”. Esto lo confirmó en un evento donde el canal presentó algunas novedades en camino.

Aunque varios medios de comunicación informaron el año en que llegará la ficción, aún se desconoce el mes exacto y más detalles de lo que vendrá, por lo que solo estarían trabajando en su historia central.

“El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2020”, señaló Bloys para Variety. La predicción del director volvió a repetirse en otra entrevista a través de una publicación de Deadline, en la que explicó que su “conjetura” es que el formato se estrene a lo largo de ese año.

Game of Thrones - Tráiler

La nueva serie ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas de fantasía épica en las que se basa “Game of Thrones”, y por Ryan Condal, quién también trabajó en la serie “Colony”.

“House of the Dragon” es uno de los cuatro spin-off de la ficción de HBO que sigue en proceso, mientras los demás proyectos siguen en espera y no se sabe cuándo llegará a la pantalla chica, además que el mismo director aseguró que la precuela confirmada es la “prioridad número uno”.