El tiempo de Robert Downey Jr. como Tony Stark ha llegado a su fin. Es así que, antes de que el actor vuelva a Baker Street para Sherlock Holmes 3, él estará en Dolittle.

A diferencia de la interpretación moderna del personaje que se ve en las películas de Eddie Murphy, la versión del director Stephen Gaghan devuelve al personaje a sus raíces literarias en la Inglaterra victoriana.

El largometraje sigue al Dr. John Dolittle mientras vive una aventura para encontrar la cura para la enferma Reina Victoria . En su búsqueda, el Dr. Dolittle se une a un grupo de animales con la voz de un elenco de actores repleto de estrellas .

Pues bien, las primeras críticas de la película ya están listas, y a pesar de contar con un elenco repleto de estrellas, todo indica que el filme no está a la altura de lo que se esperaría. Por ese motivo, la plataforma Rotten Tomatoes le ha otorgado a penas el 15% de puntaje.

A continuación algunas de las peores críticas que le han dado a la cinta protagonizada por el ex Iron Man.

“Dolittle no es una película terrible, simplemente no es impresionante. No parece una pérdida de tiempo, pero tal vez solo porque no pide demasiado. Claramente quería ser algo más grande, y es simplemente decepcionante que no lo fuera”, mencionó Dirk Libbey en CinemaBlend.

“Ningún médico puede curar lo que aqueja a este Dolittle ... No hace falta decir que el trabajo técnico es impecable e impecable, si tan solo meticuloso trabajo se hubiera dedicado a la narración de cuentos y el guión”, dijo Todd McCarthy de The Hollywood Reporter.

“Un desastre desagradable e incoherente que se siente como si estuviera cosido de tomas y retoques de algo que solía verse totalmente diferente”, afirmó Matt Singer de Screen Crush.