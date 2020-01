Luego de un arduo casting para la selección de los personajes creados por J.R.R. Tolkien, Amazon Prime ya ha soltado los nombres de los actores que veremos en su esperada producción.

Los nombres confirmados definitivamente de acuerdo a su comunicado son: Daniel Weyman, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Dylan Smith, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Tom Budge, Morfydd Clark, , Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards y Charlie Vickers.

“Después de emprender una amplia búsqueda global, estamos encantados de revelar un primer grupo de brillantes artistas que participarán en la serie de Amazon de ‘The Lord of the Rings'”, aseguraron los responsables de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay.

“Estos excepcionalmente talentosos hombres y mujeres son más que solo actores: son los más recientes miembros de esta todavía creciente familia creativa que está trabajando sin descanso para llevar la Tierra Media de nuevo a la vida para los fans y el público en todo el mundo”, añaden.

La primera temporada de la nueva adaptación de El Señor de los Anillos tendrá ocho episodios y empezará a filmarse en el mes de febrero. El director español Juan Antonio Bayona, responsable de cintas como ‘The Impossible’, o ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’, dirigirá los dos primeros episodios de la serie. El director también será productor ejecutivo junto a su socia, Belén Atienza.

‘The Lord of the Rings’ se centrará en la Segunda Edad de este mundo creado por J.R.R. Tolkien. Y es la gran apuesta de Amazon para lograr un éxito en la pantalla chica similar a superproducciones como a la popular ‘Game of Thrones’ de HBO.

El Señor de los Anillos y Nueva Zelanda

Al igual que la exitosa trilogía del cine realizada por Peter Jackson a inicios de la década de los 2000, la serie realizada por Amazon Prime también será filmada en el país de Nueva Zelanda. Así se dio a conocer en septiembre pasado, reiterando esta relación inquebrantable entre la obra de ficción y el país.

Este país también fue elegido por Jackson debido a sus deslumbrantes paisajes naturales cuando decidió realizar la trilogía de precuelas extraídas de ‘El Hobbit'.