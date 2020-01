Vivir dos veces en Netflix: la historia de un profesor con Alzheimer que busca al amor de su vida

Este drama de Netflix disfrazado de comedia pone al actor Oscar Martínez en la piel de un profesor de matemáticas llamado Emilio, quien padece los primeros síntomas del Alzheimer.

Al ver que tiene dificultad para realizar las tareas que tanto ama, como enseñar o jugar al Sudoku, decide que es momento de ir al médico. Al ser una persona particularmente terca, quisquillosa con la comida y despreocupado, tendrá en su hija una mano de ayuda que deberá aceptar.

Como se lee en la sinopsis de la película de Netflix, Emilio vive solo desde que su esposa murió, pero su hija Julia, quien ya sabe de su diagnóstico de Alzheimer, le ofrece a que se mude con él, su esposo y su pequeña hija.

Tráiler oficial de ‘Vivir dos veces’

Si bien él al principio se niega, lo que en realidad quiere es volver a encontrarse con Margarita, un amor de la infancia que no llegó a concretarse.

Pero su búsqueda no será fácil, ya que su Alzheimer hará que poco a poco olvide las pistas que lo acercan a ella. La trama no solo es especial, sino convence al espectador y juega con sus emociones, hasta el punto de que habrá escenas que llenas de comedia, como algunas donde deberemos hacer fuerza para no romper en llanto.

“Vivir dos veces” está dirigida por María Ripoll y protagonizada por Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López, Aina Clotet, entre otros.