JoJo Rabbit: datos curiosos de la nominada a mejor película en los Oscar

No hay duda que JoJo Rabbit es una de las cintas que causó sorpresa a ser nominada como mejor película en los Oscar 2020.

Dirigida, escrita y protagonizada por Taika Waititi, la película cuenta la historia de un niño que tiene a Hitler como amigo imaginario.

PUEDES VER The Flash: Cyborg podría estar en la película del Corredor Escarlata

A pocas horas de debutar en las cadenas de cines más importantes de nuestro país, en esta nota te ofreceremos 4 datos curiosos del filme.

Waititi; escritor, director y actor

En esta cinta interpreta uno de los papeles principales de la película; como Adolf, el amigo imaginario y consejero de Jojo.

“Yo no fui mi primera elección para el papel”, dice Waititi entre risas, “y no era la elección obvia. Al principio, vimos a unos cuantos actores distintos y quizás es algo que pone nerviosa a la gente, y probablemente debería ser así, pero muchos de los actores no se sentían cómodos con el rol. Para mí, fue divertido porque no lo basé en absoluto en el Hitler histórico", declaró el director y guionista en una entrevista.

JoJo Rabbit - tráiler

Encontrando a Jojo

Waititi y su equipo de casting vieron más de 1,000 cintas de audición para el papel del pequeño JoJo. Emprendieron una investigación exhaustiva, que fue desde Nueva Zelanda a Australia, hasta el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Alemania. Al final, la búsqueda llegó a un alto abrupto en cuanto conocieron a Roman Griffin Davis, un niño británico de once años.

Taika Waititi revela motivos por los que hizo Jojo Rabbit

Premiado equipo de producción

La película cuenta con un equipo liderado por el director de fotografía Mihai Malaimare (The Master, The Hate u Gave), el diseñador de producción nominado al Oscar Ra Vincent y la diseñadora de vestuario Mayes Rubeo (Thor: Ragnarok, Avatar), quien también ha sido nominada a Mejor Diseño de Vestuario en los premios Oscar 2020 por Jojo Rabbit.

Jojo rabbit. Recibida con críticas mixtas, la sátira muestra a Hitler como el amigo imaginario de un niño.

La historia

“Jojo Rabbit” está Basada en la novela “Caging Skies” de Christine Leunens, la historia se sitúa en un pueblo alemán ficticio hacia fines de la Segunda Guerra, particularmente en la casa donde vive el pequeño Jojo Betzler (Roman Griffin Davis).