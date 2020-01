Crisis en Tierras Infinitas: inesperado crossover de The Flash sorprende a los fanáticos

Crisis on Infinite Earths acaba de transmitir los dos episodios finales de la icónica historia de DC Comics para una era moderna. El multiverso está conformado por Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman, así como algunas otras partes sorprendentes del mundo de DC.

En esta última entrega, la serie sorprendió a los fanáticos con un crossover completamente inesperado entre dos personajes de la franquicia. En el proceso, conectó brevemente el tapiz de DCTV al actual DC Extended Universe de películas, y de una manera que impresionó a los fanáticos.

Debemos avisarle que si continúa leyendo se encontrará con un gran spoiler. El episodio vio a The Specter tratando de ayudar a los Seven Paragons a salir del Punto de fuga, y potencialmente conectarse a los diversos rincones del universo a través de Speed ​​Force. Le dio a The Flash, la capacidad de acceder a Speed ​​Force de una manera única, y le dijo que usara recuerdos y sentimientos clave para guiarlo.

Esto llevó a Barry a Star Labs, donde se encontró con una cara sorprendente, nada más y nada menos que la versión DCEU de The Flash. Los símiles intercambiaron breves cumplidos por los trajes del otro, mientras que DCEU Barry comentó que no estaba muy seguro de lo que sucedía. Luego se desvaneció, comentando que “le dijo a Victor que esto era posible”.

Sí, eso es correcto. Las dos interacciones de la pantalla en vivo de The Flash se han cruzado oficialmente. En un primer momento, ambos se mostraron tímidos ante la posibilidad de un crossover, pero hoy ya es un hecho.