The Good Doctor 3×11: Shaun deberá resolver sus sentimientos sobre Lea y Carly [VIDEO]

La serie protagonizada por Freddie Highmore se despidió de la TV por el corte navideño con el capítulo “Familia y amigos”, el cual dejó un sinfín de emociones entre los fans. Pero con el regreso de la ficción a las pantallas de ABC, ya sabemos qué pasó con el médico luego de la muerte de su padre.

En el avance del capítulo 11, vimos cómo se siente Shaun ante este suceso y más detalles sobre el triángulo amoroso que se ha formado con Lea y Carly a raíz de lo ocurrido.

CUIDADO CON LOS SPOILERS

Shaun le dice a Aaron que no entiende por qué al dormir con Lea tuvo diferentes sensaciones que cuando lo hizo con Carly. En otro momento, la doctora se da cuenta que algo no va bien con el médico y le pregunta si está ocurriendo 'algo más’ con su amiga que no le haya contado.

En otro momento, Shaun y Carly se topan en el elevador. “¿Qué estoy haciendo mal? pregunta Carly. “Nunca sé dónde estoy contigo. Un minuto, estamos compartiendo profundos sentimientos entre nosotros, y al siguiente, estás huyendo porque no puedes soportar tocarme”. Ella insiste y le vuelve a preguntar si hay algo con Lea.“Es diferente”, responde Shaun. “Me gustas, Carly. Cuando estoy cerca de ti, quiero ser impresionante. No siento que tenga que impresionar a Lea, como a ti”.

The Good Doctor 3x11

Tras esta conversación, vemos a Shaun sentarse en la sala de enfermeras y hacer listas de los pros y contras de Carly y Lea. Andrews le dice que debe irse a casa, pero a él le resulta más fácil evitar a Carly en el hospital que evitar que Lea vuelva al departamento.

Luego le pregunta a Andrews cómo sabía que Isabel era la mujer para él. “Es un cliché, pero mi corazón se aceleró cada vez que la veía”, responde. Y así, Shaun toma el consejo de su superior y regresa a casa, donde se sienta junto a Lea y comprueba su pulso. Son 60 latidos por minuto, lo cual está dentro del rango normal.

Shaun y Lea

Tras tomar el caso médico del capítulo, Shaun se enfrenta a Carly. Se acerca a su novia en la cafetería y lee su lista de pros y contras, luego le pregunta si ella va a romper con él. “No”, responde la joven doctora. "Tuvimos una pelea. Las parejas pelean. Pero estoy preocupada...me siento halagado de que quieras impresionarme, pero eso no vale nada si sientes que no puedes hablar conmigo”. Al escuchar esto Shaun le dice que Lea entró a su habitación para consolarlo y se quedaron dormidos abrazados. Como era de esperar, Carly se mostró herida. “Luchamos para estar juntos durante semanas, y lo hiciste en una noche con Lea?”, pregunta ella. “Sí”, responde Shaun. “Pero es una amiga íntima y quería estar allí para mí”. Carly le dice a Shaun que necesita algo de espacio, luego se levanta y se aleja.

En la siguiente escena, Shaun tiene un ataque de pánico en la oficina de Glassman. “¿Todos me van a dejar?”, Pregunta. “¡Mi papá no me quería! ¡Mi mamá lo eligió sobre mí! ¡Carly ahora me odia! ¡Lea se cansará de mí! ¡Tú también! ¡Hago todo mal!”, exclama. Glassman abraza a Shaun y le dice que no vuelva a decir nada de eso. Él le dice que va a superar esto y que siempre estará allí para ayudarlo.

Al final de su turno, Shaun encuentra a Carly afuera. Recuerdan la primera vez que se conocieron. Él le contó lo que sucedió con Lea, “y eso es algo bueno”, dice la doctora, pero le preocupa que algo así pueda volver a ocurrir. “Quiero estar contigo, Shaun, pero no sé cómo funciona si sigues viviendo con Lea”, dice ella. “Sé que es mucho pedir, y si es demasiado, lo entiendo”. Ella le dice a Shaun que se tome su tiempo y lo piense, pero él ya tiene una respuesta. Él toma su mano y le dice que está bien. "Quiero estar contigo. Te amo, Carly”, dice. Su rostro se ilumina y ella lo rodea con sus brazos.