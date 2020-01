Oscar 2020 nominaciones y ‘desaires’

Redacción Fama

La edición 92 de los Premios Óscar será un año más en que la Academia dedique el reconocimiento a solo directores hombres en las producciones de ficción (en los documentales resalta la dirección y codirección femenina). Además no faltaron las discusiones por la falta de diversidad, que recordaron la frase ‘los Óscar son muy blancos’. “Felicidades a todos estos hombres”, dijo Issa Rae durante el anuncio de ayer por la mañana, cuando se confirmó que Bong Joon Ho (de Parásitos), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (El irlandés) y Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood) competirían a Mejor dirección.

El 9 de febrero, la Academia revelará los ganadores en una edición liderada por Joker, con 11 nominaciones. Continúa El irlandés y las ganadoras del Globo de Oro a Mejor película de drama y comedia con 10 nominaciones: 1917 y Once Upon a Time in Hollywood. Mujercitas, Historia de un matrimonio, Parasite y Jojo Rabbit alcanzaron seis candidaturas. “Es tan raro. Pero lo tomamos con calma. Sabemos que somos los de abajo. Creo que debemos desafiar a los jóvenes y obligarlos a ver cosas que los hagan pensar por sí mismos”, sostuvo en un comunicado Taika Waititi, director de Jojo Rabbit, la sátira sobre un niño que tiene de amigo imaginario a Hitler.

En tanto, el surcoreano Bong Joon Ho, ganador de la Palma de Oro de Cannes, dijo: “No creé esta película para todas estas nominaciones, pero de alguna manera todo sucedió. Tratamos de abordarlo con maestría y arte y con nuevos desafíos y no permanecer complacientes”.

Un año más sin directoras

No ha pasado mucho desde que Greta Gerwig (nominada al Óscar en la categoría Mejor dirección por Lady Bird) fue ignorada de la categoría a Mejor dirección en los Globos de Oro. La crítica fue dura, pero los Óscar volvieron a considerar que la dirección de Mujercitas no tenía lo suficiente para ser reconocida, aunque alcanzó seis nominaciones, incluída a Mejor película y Mejor guion adaptado. “Las nominaciones han provocado ira por una buena razón. Gerwig y Lulu Wang (The Farewell) lanzaron dos de las mejores películas del año, pero han recibido muy poco amor por su dirección”, cuestionó Vanity Fair.

Y es que, en 92 años, han nominado a cinco mujeres cineastas y solo una ganó el Óscar, Kathryn Bigelow por Zona de miedo (2008). Pero, en esta oportunidad, Gerwig se centró en agradecer las nominaciones y repetir el mensaje del filme. “Esta película (Mujercitas) lleva más de treinta años en proceso. Espero que nuestra Little Women haga por otra generación de niñas y mujeres lo que hizo por mí: enciende un fuego para escribir su libro, hacer su película, cantar su verso”. Por su lado, Florence Pugh, quien interpretó a ‘Amy’, no tardó en calificar de “desaire” la decisión de la Academia, en un texto publicado por Variety. “Ha sido un gran año para las creadoras y espero que esto fomente una conversación más amplia. Esto es literalmente el porqué Greta hizo la película, una sobre mujeres que viven en el mundo de un hombre, relacionada con el dinero y el éxito”.

Para la crítica “fue un año excepcional para las directoras de Hollywood”, hay ejemplos como Lorene Scafaria de Estafadoras de Wall Street o Céline Sciamma de Retrato de una mujer en llamas, ganadora en Cannes a Mejor guion.

Nominados por primera vez a los Óscar

Mientras que la Academia no tomó en cuenta el trabajo de Jennifer López dirigida por Scafaria; Johansson logró sus dos primeras nominaciones (a Mejor actriz y actriz de reparto) y en una sola edición. Si se va con la manos vacías -porque es favorita a Mejor actriz Renee Zellweger por ‘Judy’- podría subir al escenario en más de una oportunidad como parte de Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit. Como ella, también Cynthia Erivo, Jonathan Pryce, Pugh y Antonio Banderas son nominados por primera vez. “Muy feliz con las nominaciones. Importante para mí, para el cine español y para el cine en español”, escribió el protagonista de Dolor y gloria.

Categorías

Mejor actriz de reparto. Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Historia de matrimonio), Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie (El escándalo).

Mejor actor de reparto. Brad Pitt, Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks (A Beautiful Day In The Neighborhood) y Anthony Hopkins (Los dos papas).

Mejor guion original. Historia de un matrimonio, Érase una vez en Hollywood, Parásitos, Knives Out y 1917.