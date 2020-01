Oscar 2020: Netflix lidera las nominaciones a los premios de la Academia

Por primera vez desde su creación, Netflix lidera la lista de nominaciones a los premios de la Academia con un total de 24 designaciones. Entre las cintas que le han dado este este logro, destacan las diez candidaturas de El Irlandés y las seis de Historia de un matrimonio, ambas aspirantes al galardón a Mejor Película y Mejor Director.

Detrás de Netflix se encuentra Sony, que aspira a 20 premios y en tercer lugar está Disney, que opta a 16 galardones con Le Mans 66 y Jojo Rabbit.

Ya se voceaba un amplio número de candidaturas para las películas de Martin Scorsese y Noah Baumbach, y así lo demostraron hoy en la publicación de los nominados a los Oscar 2020. De esta manera, Netflix se sigue abriendo paso en la industria cinematográfica.

Junto a las diez nominaciones de El Irlandés y las seis de Historia de un matrimonio, se suman las tres candidaturas de la cinta británica Los dos papas, junto a las de la española Klaus y la francesa ¿Dónde está mi cuerpo?

American Factory y The Edge of Democracy, también se suman a los títulos de la nominaciones. Ambas producciones aspiran al Oscar a Mejor Largometraje Documental, mientras que el Life Overtakes Me, está nominada como Mejor Corto Documental, siendo la candidatura número 24 en esta edición de los Premios Oscar.