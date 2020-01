Crisis on Infinite Earths, uno de los crossovers más ambiciosos de The CW, llega hoy a su fin y la expectativa por parte de los fanáticos de DC Comics es alta.

El desenlace del evento se dará en dos episodios, los cuales se transmitirán este marte 14 de enero en el show Arrow y Legends of Tomorrow respectivamente.

Por tal motivo, The CW estrenó un tráiler que muestra lo que ocurrirá en estos dos capítulos especiales, en donde se ve a los seis paragones preparándose para el enfrentamiento final contra el Anti Monitor.

Tráiler final de Crisis en Tierras Infinitas

Crisis en Tierras Infinitas - dónde y cuando ver el final

El evento concluirá en dos series del Arrowverso, a través del canal The CW en Estados Unidos

- Parte IV: Arrow 8x08 - martes 14 de enero de 2020 - Hora: 8:00 -9:00 pm ET / PT - Canal: The CW.

- Parte V: Legends of Tomorrow 5x01 - martes 14 de enero de 2020 - Hora: 9: 00-10: 00 pm ET / PT - Canal: The CW.

Crisis en Tierras Infinitas en América Latina

Perú, Colombia, Ecuador, entre otros países tendrán los episodios del evento ‘Crisis en Tierras Infinitas’ a través de Warner Channel con unas semanas de retraso, aunque no se sabe aún cómo será en el caso del capítulo que corresponde a “Batwoman”, debido a que esta serie aún no se emite en esta parte del mundo.