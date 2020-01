El proyecto de Star Trek IV finalmente toma forma, luego de una serie de pasos en falso y más altibajos en los últimos años.

Contra todo pronóstico, Paramount dio luz verde al guión de Noah Hawley. El escritor también estará a cargo de la dirección de la cuarta entrega. Sin embargo, parece que la tripulación comandada por el capitán Kirk no volverán.

Star Trek regresaría según conocido portal. Créditos: Composición

Los rumores empezaron luego que el actor Simon Pegg declaró que su equipo de Enterprise no regresaría para la película de Hawley. Ahora, el director sugiere que este será el camino.

Sobre el elenco que protagonizará la nueva historia, “espero ver a los personajes de nuevas formas, o nuevos personajes, o lo que sea”, declaró al medio The Hollywood Reporter.

Elenco de Star Trek

Tras esto, hizo hincapié en que son los primeros días, por lo que no estaba seguro. “Los nuevos personajes a menudo implican un nuevo elenco”, agregó.

En cuanto a sus ideas para la nuevas advirtió que llamarlo Star Trek IV es una especie de nombre inapropiado. “Tengo mi propia versión de la franquicia como fanático de toda la vida”, advirtió.

Sin embargo, recalcó que se mantendrá fiel a la esencia de la franquicia. “Siempre he respetado el material original, pero voy a contar mi propia historia. Siempre he sentido que si hay algo que amo y alguien me cuenta algo nuevo, me emociono", finalizó.

Como se recuerda, Hawley llegó al proyecto luego que la producción de la misma fue pausada indefinidamente por Paramount, dado que no se llegó a un acuerdo en torno al salario de Chris Pine y Chris Hemsworth.