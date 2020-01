Oscar 2020: Diseñadora mexicana es nominada por película ‘Jojo Rabbit’

Mayes C. Rubeo siempre supo que quería ser diseñadora. Por eso, a comienzos de los años 80, dejó México para iniciar su carrera profesional en Estados Unidos. Hoy, a los 58 años y después de haberse hecho un lugar en Hollywood, su trabajo en una de las películas nominadas al Oscar 2020 ‘Jojo Rabbit’ ha sido reconocido con una nominación.

En esta edición de los Premios de la Academia, la mexicana competirá en la categoría de Mejor diseño de vestuario con los diseñadores de las películas The Irishman, Joker, Little Women y Érase una vez en Hollywood. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que Mayes C. Rubeo ha formado parte de producciones tan importantes.

Su debut como diseñadora de vestuario llegó con la película The Arrival en 1996 y posteriormente le siguieron producciones como Men With Guns, Fidel y Sunshine State. Sin embargo, su gran éxito llegó de la mano de Mel Gibson en Apocalypto, película en la que tuvo la difícil misión de recrear el mundo maya.

Avatar de James Cameron es uno de los grandes films que marcó su salto para trabajar en producciones con mayores presupuestos. Además, ha participado en John Carter, World War Z, Warcraft: The Beginning y The Great Wall.

Cabe resaltar que su participación en Jojo Rabbit, film con seis nominaciones que incluyen la categoría de Mejor Película, no constituye la primera vez que Mayes C. Rubeo trabaja bajo la dirección de Taika Waititi. Y es que el director de Thor: Ragnarok ya la había convocado para participar en la mencionada producción de Marvel.