Oscar 2020: Joker se convierte en la película más nominada y bate nuevo récord

Joker se convirtió hoy en la película que logró más nominaciones en los Premios Oscar 2020, luego pasar el récord 12 años después con “The Dark Knight”, basada en el superhéroe de DC, Batman.

La cinta dirigida por Todd Phillips fue nominada a 11 estatuillas para el próximo galardón, lo que incluye algunas categorías como “Mejor actor”, “Mejor película” y “Mejor banda sonora”, sobrepasando así a las ocho estatuillas de “The Dark Knight”.

Joker - Tráiler

Oscar 2020: nominaciones de Joker

Mejor película

Mejor actor (Joaquin Phoenix)

Mejor director

Mejor guion adaptado

Mejor edición

Mejor cinematografía

Mejor diseño de vestuario

Mejor mezcla de sonido

Mejor edición de sonido

Mejor banda sonora

Mejor maquillaje y peinado

Joker es nominado dos veces en 11 categorías de los Premios Oscar 2020. Lo mismo pasó hace unos días con los Premios BAFTA, donde Joaquin Phoenix también compite por la estatuilla de Mejor actor.

Luego de la película de Todd Phillips, hay otras películas que fueron nominadas a 10 galardones cada uno, las cuales son: The Irishman de Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y 1917 de Sam Mendes.

Sinopsis de Joker

Arthur Fleck adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y, finalmente, cae en el mundo del crimen.