A escasas semanas de los premios Oscar 2020, la mañana de este lunes 13 de enero se llevó a cabo la ceremonia de nominados a la gala.

Como todos los años, fanáticos de todo el mundo siguieron minuto a minuto el evento para saber si sus películas, actores, actrices y directores favoritos lograron una nominación al premio de la Academia.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS OSCAR 2020

Mejor película

Ford vs Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parasite

Mejor actriz

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

Mejor actor

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Mejor dirección

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

Mejor actriz secundaria

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Mejor actor secundario

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Mejor vestuario

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Érase una vez… en Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Little Women

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor montaje de sonido

Ford vs Ferrari

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Joker

1917

Ford vs Ferrari

Érase una vez… en Hollywood

Mejor película de habla extranjera

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parasite

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor guion adaptado

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Woman

Two popes

Mejor guion original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parasite

Mejor montaje

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor diseño de producción

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parasite