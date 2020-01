Iniciamos la recta final rumbo a la gran noche de los premios Oscar 2020, la cual será el próximo domingo 9 de febrero, día en el que el Teatro Dolby de Los Ángeles recibirá a actores, actrices, directores y personalidades de Hollywood, quienes se darán cita para ser parte de la gala número 92 de los Premios de la Academia.

Este lunes 13 de enero, a las 5:15 a. m., hora de Los Ángeles, se dará a conocer la esperada lista de nominados a los Premios Oscar 2020. Para los medios especializados los resultados de los Globos de Oro, nos podrían haber dado ya grandes nombres a considerar como ganadores este año. A continuación información para ver, la transmisión en vivo.

Hora y canal para ver el anuncio de nominados al Oscar

Como en años anteriores, el anuncio de nominados a los Oscar 2020 será transmitido en vivo desde las cuenta oficiales de Facebook y YouTube de los premios. Los encargados de llevar a cabo este evento serán los actores John Cho e Issa Rae. Serán 24 categorías participantes.

Podrás VER EN VIVO la ceremonia a través de este link

País y hora para seguir la transmisión de los nominados a los Oscar 2020

Perú - 8:18 a.m.

México - 8:18 a.m.

Colombia - 8:18 a.m.

Ecuador - 8:18 a.m.

Venezuela - 9:18 a.m..

Chile - 10:18 a.m.

Argentina - 10:18 a.m.

España - 2:18 p.m.

Estados Unidos (Pacífico) - 5:15 a.m.

Estados Unidos (Este) - 8:18 a.m.

Favoritos a los Oscar 2020

Prensa especializada y críticos ya tiene sus grandes favoritos para los premios de este año, en el caso de película tenemos a Once upon a time in Hollywood, The Irishman, 1917, Joker, Parasite, Marriage Story y Jojo Rabbit. Además, otros nombres que podrían ser parte de esta terna también son: Mujercitas, Ford v Ferrari, The Farewell, Los dos Papas y Knives Out.