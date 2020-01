La última película de Bong Joon-ho arrasó en la temporada de premios, compitiendo con grandes contrincantes como The Irishman, Joker, 1917, entre otros.

Luego de alzarse con el premio por Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro 2020, el director ha demostrado que el arte no tiene fronteras o al menos ese es el ideal.

Al contrario, la última cinta de Avengers no ha corrido la misma suerte, pues solo consiguió una nominación en la categoría de Mejores Efectos Especiales.

En torno al cine basado en el mundo de los cómics, el director reveló que no le gustan los superhéroes en absoluto y, por tanto, rechazaría cualquier oferta para hacer una película del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Creo que son un poco estúpidos. Me gustan los personajes que tienen que completar misiones más allá de sus propias capacidades”, declaró para The Times of London.

Parasite se vuelve en una de las cintas más taquilleras en Estados Unidos. Créditos: Difusión

A diferencia de los Avengers, en Parasite “no tenemos villanos ni héroes. Cada personaje es agradable hasta cierto punto y cobarde hasta cierto punto. Débiles y mundanos, hasta cierto punto”, explicó.

Tras esto, recalcó que eso hace que la cinta sea realista. “Así somos todos. Así es la gente que nos rodea todos los días”, finalizó.

¿De qué trata Parasite?

La familia de Gi Taek está sin trabajo. Su precaria situación cambiará una vez que su hijo mayor imparta clases particulares en la adinerada casa de los Park. Así, las dos familias comienzan una relación de resultados imprevisibles.