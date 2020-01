Oscar 2020: cómo ver la esperada gala, favoritos y lista de nominados

Filmes, actores y directores participantes definidos para la edición 2020 del máximo galardón del séptimo arte. La Academia de cine de Hollywood anunció este lunes la lista de nominados a los Oscar. Serán en total 24 categorías, en las que se destacan los reconocimientos a mejor película, mejor director y mejor actor.

Vía Facebook y YouTube, los actores John Cho e Issa Rae fueron lo encargados de revelar a los candidatos. “Jocker”, de Tott Phillips, lidera con un total de 11. “El irlandés”, “Érase una vez en Hollywood” y “1917” los siguen con 10 cada una.

En la terna de mejor película, según la crítica, “Historia de un matrimonio”, “El irlandés” y “Jocker” se perfilan como los grandes favoritos.

Por la categoría de mejor actor, Joaquín Phoenix asoma como galardonado por su aplaudida interpretación de “Guasón”. Otro de los sonados son Adam Driver, por su actuación en “Historia de un matrimonio” y Jonatgan Pryce, por darle vida al papa Francisco en “Los dos Papas”, cinta de Netflix.

Con respecto a las mejores actrices, figuran Renée Zellweger por “Judy”, Cynthia Erivo, por “Harriet” y Scarlett Johansson por su desempeño en “Historia de un matrimonio”. La estadounidense también candidatea por su papel como Rosie Betzler en “Jojo Rabbit”.

¿Dónde y cuándo serán los los Oscar 2020?

La edición 92 de los premios Oscar se realizará el próximo domingo 9 de febrero de 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos. El recinto, como en todos los años, es el Dolby Theatre, conocido también como Kodak Theatre.

Horarios de los Oscar 2020

De acuerdo a lo informado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), la alfombra roja iniciará en Los Ángeles a partir de las 5:00 p.m., hora de Estados Unidos.

¿A qué hora ver la ceremonia de los Premios?

La entrega de los premios Oscar será televisada a partir de las 5:00 p.m, hora en Los Ángeles. La transmisión en vivo también podrá ser vista en más de 225 países.

Horario de los Premios Oscar 2020 en Perú

En Perú, la edición 92 de los premios Oscar del domingo 9 de febrero de 2020 será transmitida desde las 8 de la noche, hora local. El canal que transmitirá el evento será TNT.

Horario de los Premios Oscar 2020 en el resto de países

Estados Unidos: 5:00 p.m. (central), 8:00 p.m. (hora del este)

México: 7:00 p.m.

España: 2:00 a.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Nominados a los Oscar 2020

“Jocker”, de Todd Phillips se perfila como la favorita con un total de 11 nominaciones. Luego figura “El irlandés”, de Martin Scorsese, “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino y “1917”, de Sam Mendes, todos con 10 candidaturas.

Mejor película

Le Mans’66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez… en Hollywood

Parásitos

Mejor dirección

Martin Scorsese, por El irlandés

Todd Phillips, por Joker

Sam Mendes, por 1917

Quentin Tarantino, por Érase una vez… en Hollywood

Bong Joon Ho, por Parásitos

Mejor actriz

Cynthia Erivo, por Harriet

Scarlett Johansson, por Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan, por Mujercitas

Charlize Theron, por El escándalo

Renee Zellweger, por Judy

Mejor actor

Antonio Banderas, por Dolor y gloria

Leonardo DiCaprio, por Érase una vez… en Hollywood

Adam Driver, por Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix, por Joker

Jonathan Pryce, por Los dos Papas

Mejor actriz secundaria

Kathy Bates, por Richard Jewell

Laura Dern, por Historia de un matrimonio

Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit

Florence Pugh, por Mujercitas

Margot Robbie, por El escándalo

Mejor actor secundario

Tom Hanks, por Un amigo extraordinario

Anthony Hopkins, por Los dos Papas

Al Pacino, por El irlandés

Joe Pesci, por El irlandés

Brad Pitt, por Érase una vez… en Hollywood

Mejor vestuario

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Érase una vez… en Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Little Women

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor montaje de sonido

Ford vs Ferrari

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Joker

1917

Ford vs Ferrari

Érase una vez… en Hollywood

Mejor película de habla extranjera

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parasite

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor guion adaptado

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Woman

Two popes

Mejor guion original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parasite

Mejor montaje

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor diseño de producción

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parasite

Novedades sobre la ceremonia de los Premios Oscar 2020

La aparición de la cinta surcoreana ‘Parasitos’ y la española ‘Dolor y gloria’ son las principales novedades para la edición 2020. “Jojo Rabbit”, “Mujercitas”, “Le Mans'66”, “El escándalo (Bombshell)”, “Los dos papas” , son otras de las aspirantes a uno de los galardones de los Oscar.

Podrás seguir todas las incidencias de la ceremonia de los Oscar 2020 a través de La República, desde el inicio de la alfombra roja hasta la entrega de premios.