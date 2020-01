Morbius: Michael Keaton vuelve como Vulture y vaticina Los Seis Siniestros en el MCU [VIDEO]

Marvel tiene claro que la unión hace la fuerza. Así quedó al descubierto en el primer tráiler oficial de Morbius, el nuevo spin off de Spider-Man protagonizado por Jared Leto.

En los últimos segundos del adelanto, se observa al personaje de Michael Keaton frente al vampiro viviente. “Michael Morbius se ha cansado de hacer de bueno. ¿Qué hay de nuevo, viejo?”, fueron sus líneas.

De esta manera, se entiende que el oscuro personaje optará por un camino gris al depender de la sangre humana y la eminente alianza con el Buitre.

Asimismo, se confirma que Morbius también forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Así, los fans vaticinan el debut del equipo “Los Seis Siniestros” en la gran pantalla, peor debaten quienes serán los integrantes.

Una sorpresa para los fans

Por el momento, la agrupación que pondrá al arácnido contra las cuerdas contaría con Buitre, Morbius y Mysterio, quien al parecer no habría muerto en “Spider-Man: Far From Home”.

En la escena del encuentro entre ambos antagonistas del trepamuros también apareció un póster del Spider-Man creado por Sam Raimi e interpretado por Tobey Maguire. Una curiosidad que ha levantado todo tipo de especulaciones entre los fans.

¿Quiénes son los seis siniestros ?

Los Seis Siniestros es uno de los primeros grupos de supervillanos de la Casa de las Ideas. Nacieron en la Edad de Plata de Marvel, durante los años 60, y aparecieron por primera vez en el número especial The Amazing Spider-Man Annual #1 de 1964.