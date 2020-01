‘Zander: viaje al centro de la idea’, una nueva serie de filosofía para niños

View this post on Instagram

¡Partimos la semana a todo motor! Compartimos con ustedes este pequeño fragmento de nuestro proyecto :) 👉 teaser largo en la bio! . . . . . . . . . Este teaser fue financiado por CORFO. Dirección: @kikeoc Arte: @plastivida Producción: @trestercios #animacion #animation #stopmotion #infantil #tvseries #niñas #robot #amigos #aventura #adventure