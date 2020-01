Luego que Disney comprara Fox, muchos fans pensaron ver alguna referencia de X-Men en Avengers: Endgame, y aunque la película encantó a muchos, los mutantes no estuvieron presentes en ninguna escena, pero de haberlo hecho, todos habrían muerto menos uno.

Los directores de Infinity War y Endgame a través de una entrevista con IGN, mencionaron cuál mutante sobreviviría al primer chasquido de Thanos, también conocido como la Decimación y el afortunado habría sido Wolverine.

Así lucirían los X-Men en el UCM

Según los hermanos Russo especificaron cuál fue la razón para que este mutante quede intacto. “Me encantaría ver a un Lobezno ferozmente motivado enfrentándose a Thanos” explicó Joe.

No obstante, aclararon que su trabajo consiste en no darle al público lo que quieren, sino lo que necesitan. Esta no sería la primera vez que los cineastas comentan que les gustaría la participación del personaje en un el UCM o de hacer una película de Logan.

Sin embargo, hasta el momento no hay alguna confirmación de una pronta producción en camino, pero ya varios nombres como Taron Egerton, Keanu Reeves, Scott Eastwood o Daniel Radcliffe han sido escuchados para el papel de Wolverine.