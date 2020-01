Taika Waititi revela cuál es la historia detrás de Jojo Rabbit

La nueva película del director Taika Waititi es una historia basada en la novela ‘El cielo enjaulado’ de Christine Leunens. Esta tiene como protagonista al joven Jojo, un niño de las Juventudes Hitlerianas en la Alemania nazi que descubre que su madre, Rosie, está escondiendo en su casa a una chica judía.

Sin embargo, más allá de la trama, ¿Sabías que el director hizo este filme como una carta de amor a su madre? El filme del cineasta es un homenaje a su progenitora, Robin Cohen, y a todas las madres solteras. “La película es más una carta de amor a las madres, en especial a las madres solteras. Yo me crié con una madre soltera”, manifestó el cineasta en Toronto.

Esa es la característica que lo vincula a Jojo, quien vive solo en compañía de su madre Rosie hasta que descubre la existencia de Elsa, una refugiada judía que se esconde en su vivienda. “No fue hasta que fui adulto y tuve hijos cuando pensé: '¡Estos padres que hacen un montón de sacrificios! ¡Es muy difícil criar a un hijo!”, agregó el realizador neozelandés, quien dejó en claro que Rosie es el mejor personaje de la cinta.

Su madre tuvo la oportunidad de visitarlo durante el rodaje y, al ser judía, lo imaginable sería que se sienta resquebrajada al ver a su retoño caracterizado como el líder del Tercer Reich, pero no. “Llega mi madre y visita el set, esta pequeña mujer judía de Nueva Zelanda, y yo estoy vestido como Hitler. Y la primera vez que me ve, me dice: ‘Oh, cariño, estás fantástico’. Si te preguntas de dónde viene mi sentido del humor, ahí tienes la respuesta”, recordó en una entrevista con Chicago Tribune.

En el reparto de Jojo Rabbit, que ya lleva más de 30 millones de dólares recaudados en la taquilla, podrás ver al ganador del Oscar Sam Rockwell, Rebel Wilson, Scarlett Johanson, Roman Griffin y Archie Yates. La cinta será estrenada en nuestro país el próximo 16 de enero en funciones comerciales.