Lord of the Rings: Ian McKellen revela diario que escribió durante el rodaje de la trilogía

La fantástica saga dirigida por Peter Jackson es una de las obras cinematográficas más aclamadas de la historia. Su historia también introdujo a uno de los personajes más recordados del cine: Gandalf el Gris.

El mago es interpretado por Ian McKellen, quien recientemente dio a conocer los escritos del diario que escribió mientras se filmaban las tres cintas, a través de un tuit.

Lord of the Rings

Han pasado dos décadas después desde que McKellen llegó a Nueva Zelanda para comenzar a rodar “El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo”.

"Me uní al reparto el 10 de enero del 2000. Durante este tiempo mantuve un diario que ahora sería denominado un blog. Quizás disfrutéis leyendo sobre aquellos tiempos tan emocionantes", anunció.

La obra fue dividida en dos partes: la gris y la blanca. La primera relata la primera parte de su implicación en el proyecto y la mayor parte del rodaje de la primera película. En cambio, la parte blanca recoge la grabación de las dos cintas restantes y su despedida como Gandalf.

Una de sus memorias revela que se sentía inseguro al momento de entrar al rodaje, ya que no estuvo presente durante los primeros meses de producción. El actor se encontraba en Toronto interpretando a Magneto para la saga “X-Men”.

Concept art de Gandalf

En cuanto a su look, Ian McKellen cuenta que era una de las preocupaciones iniciales por lo que le realizaron varias pruebas antes de dar con la apariencia que todos conocemos.

De otro lado, confesó que no estaba seguro de volver a interpretar a Gandalf en la saga “The Hobbit”. “¿Podría dejar ir a Gandalf? ¿A alguien le importaría si lo hiciera? Por otro lado, ¿a alguien le importa que Michael Gambon no haya sido el primero en interpretar a Dumbledore?”, escribió.