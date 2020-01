You 2 en Netflix: Grace de ‘La Nana’ tuvo cameo y solo verdaderos fans lo notaron [VIDEO]

You temporada 2 estrenó y los fans comenzaron a compartir sus reacciones en redes sociales. Con el regreso de Joe Golberg, ahora llamado Will Bettelheim, quien también se sumó a la historia fue su ex Candace y su nuevo interés amoroso, Love.

Pero en los capítulos hubo alguien más, un conocido personaje de la televisión estadounidense, y por qué no decirlo también internacional. Nos referimos a Madeline Zima, actriz que le dio vida a Grace Sheffield, la hija más pequeña de la exitosa serie La Nana (The Nanny).

Dos décadas después de conocer el éxito en la TV, Zima, lejos de cautivarnos con una imagen tierna, se robó nuestro interés con su fuerza y conocimientos en Krav Maga, método de defensa que usó frente a Joe Golberg, Penn Badgley.

Madeline Zim en You, temporada 2

Tráiler oficial de You, temporada 2

En You temporada 2, Madeline Zima interpretó a Rachel, la mujer que logró someter Joe luego de que este irrumpiera en su casa. Si bien su aparición en la serie fue solo de unos minutos, más de uno disfrutó su actuación.