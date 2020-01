En los albores del cine de cómics, Josh Hartnett fue uno de los actores más solicitados en el negocio. Tuvo conversaciones con Christopher Nolan sobre unirse a la trilogía Dark Knight en interpretar a Batman

Además, se le ofreció el papel de Clark Kent en Superman Returns de Bryan Singer. Un protagónico que finalmente fue para Brandon Routh. Es así que después de rechazar ambas ofertas, Hartnett finalmente pasó a buscar papeles más pequeños. El actor habló recientemente con Variety y explicó las razones de su negativa.

"No rechacé a Spider-Man. No sé de dónde vino eso. Solo rechacé a Superman como una oferta directa. Pero en ese momento de mi carrera, mucha gente me pedía que hiciera ese tipo de películas.

Tenía reuniones con esos directores y la gente decía: ‘¿Te interesaría?’ Hablé con ellos sobre lo que estaban haciendo y finalmente decidí que no, pero ese era un lugar muy privilegiado para un joven y esa es el camino que elegí ", finalizó el actor.

Luego, el actor explicó que sus conversaciones con Nolan fueron bastante preliminares, sin negociaciones ni ofertas reales. Desde entonces, Hartnett se ha centrado en gran medida en películas independientes y 2020 podría ser su año más importante hasta la fecha.

A la espera de cualquier retraso, el actor podría tener cuatro lanzamientos este año: Heredar The Viper, The Long Home, Valley Of The Gods y Gut Instinct.