The Batman: Robert Pattinson se confiesa y revela lo que realmente le atrajo del personaje

DC sorprendió a sus fanáticos al confirmar a Robert Pattinson como el próximo Batman para la nueva película que preparan del personaje.

Desde el anuncio, los fanáticos se han estado preguntando si el actor podrá hacerle justificar al murciélago, principalmente porque todavía varios espectadores ven a Pattinson como Edward Cullen de la franquicia de Crepúsculo.

Independientemente de lo que digan los fans sobre su participación, Pattinson está listo para ser parte de la película de DC y, durante una reciente entrevista con ComicBook, habló sobre por qué decidió aceptar el papel.

“Hay algo que siempre me ha atraído al respecto. Las películas de Batman han atraído a buenos directores y han tenido muy buenos actores en ellas. Tiene un legado y un linaje que hacen que no me parezca un proyecto solo por dinero. Estoy seguro de que parte de ellas se hicieron para conseguirlo, pero en Batman hemos visto a ¡Jack Nicholson hacer de malo! Hay algo muy especial al respecto. Y también por aquellas películas de Tim Burton, cuando era más joven estaba obsesionada con ellas”, agregó.

Tengamos en cuenta que Pattinson es mucho más que Edward Cullen y así lo ha demostrado con interpretaciones en ‘Cosmopolis’ (David Cronenberg, 2012), ‘Life’ (Anton Corbijn, 2015), ‘Good Time’ (Ben Safdie, Joshua Safdie, 2017), ‘High Life’ (Claire Denis, 2018). Su más reciente película ‘El faro’ (Robert Eggers, 2019), ya está dando de qué hablar.

La participación de Robert Pattinson como Batman la podremos disfrutar en el mes de junio de este año, fecha programada para el estreno de la cinta del caballero de la noche.