Marvel: los 5 clones más poderosos de los cómics [FOTOS]

Algunos héroes nacen, mientras que otros se hacen. El universo de Marvel está lleno de individuos poderosos que nacieron en el mundo con dones o habilidades únicas que los han impulsado a la atmósfera icónica del multiverso, mientras que otros son creados por la ciencia para replicar individuos extraordinarios.

Un gran ejemplo de esto último es cuando los héroes utilizan su ADN para crear clones de sí mismos o de otros. Algunas de las historias y personajes más populares de Marvel Comics se han formado como clones. Echemos un vistazo a los cinco clones más poderosos del Universo Marvel.

Laura Kinney - X-23

Si hay un héroe en el Universo Marvel que está bien conectado con el mundo de la clonación, sería Wolverine. Logan fue creado para ser un arma por las personas detrás del programa Arma X. Debido a esto, muchos buscaron recrearlo en un laboratorio, y una mujer llamada Dra. Sarah Kinney hizo exactamente eso, creando X-23.

Kaine - Spider-Man

El primer clon hecho por el villano The Jackal, también conocido como Miles Warren, era conocido como Kaine. Debido a una anormalidad genética, la cara de Kaine se llenó de cicatrices, pero también ganó nuevas habilidades como un toque ácido y precognición. Kaine ha atravesado la línea entre héroe y villano muchas veces a lo largo de los años, cobrando vidas a menudo pero también dispuesto a sacrificarse para salvar a otros.

Laura Kinney - X-23

Ben Reilly - Spider-Man

El segundo clon creado por The Jackal of Spider-Man fue Ben Reilly. El clon nació para atormentar y atacar a Spider-Man, ya que The Jackal culpó a Spider-Man por el fallecimiento de Gwen Stacey. La primera confrontación terminó con el aparente fallecimiento tanto del Chacal como de Ben, aunque ambos sobrevivieron.

Ben Reilly - Spider-Man

Madelyne Prior - Jean Grey

Un clon realmente poderoso en el Universo Marvel es Madelyn Pryor, también conocida como el clon de Jean Gray. Aunque durante mucho tiempo se creyó que era una mujer que se parecía a Jean, años más tarde se reveló que ella era, de hecho, un clon del héroe mutante creado por nada menos que el Mr. Siniestro.

Charles Xavier

Uno de los clones más poderosos y complejos del Universo Marvel tiene que ser X, también conocido como el cuerpo clon del profesor Charles Xavier. Lo único de X es que alberga la mente y el espíritu de Charles Xavier en el cuerpo de Fantomex, y el cuerpo fue reconstruido después de que X fue destruido en una batalla con el Rey de las Sombras.