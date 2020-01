Chris Rock dice que la nueva película de Saw tendrá algo de humor

¿Alguna vez has visto una película de Saw y pensaste: “Eso fue gracioso”? Si es así, probablemente deberías buscar ayuda.

Sin embargo, la última entrada en la franquicia tendrá algunas bromas en escena. Al menos, eso es según el comediante Chris Rock, quien protagoniza y produce el reinicio, dice que la película tendrá una buena cuota de humor.

“Muchas veces voy al cine o veo un programa de televisión y digo: 'Vaya, ya sabes, dos bromas habrían marcado una gran diferencia en eso. Amo a Saw, pero pensé: ‘Guau, casi no tiene humor’. Entonces, parecía un buen lugar, un buen terreno fértil. No lo estamos renovando, no es Scary Movie, es Saw", indicó el actor.

Es difícil imaginar a alguien sacando frases graciosas cuando están atrapados en uno de los dispositivos de tortura de Jigsaw, pero aparentemente Rock lo tiene todo resuelto.

La incorporación de cierto nivel de comedia en una película de terror definitivamente también puede mejorar los sustos. Después de todo, todas las películas de terror de Jordan Peele tienen al menos algunos chistes repartidos en algunas de sus escenas.