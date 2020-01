Aunque todo daba a entender que Star Wars: el ascenso de Skywalker sería el final de la saga iniciada por George Lucas, una nueva información indicaría que esto no acabaría aquí y menos para Adam Driver en su papel de Kylo Ren y menos para Daisy Ridley como Rey.

Cuando finalizó el Episodio IX de la trilogía, se descubrió que Ren se arrepiente y deja el lado oscuro antes de morir y después aparecen Luke y Lei como fantasmas de la fuerza para darle su bendición a Rey y así unirse a la familia.

Sin embargo, muchos se cuestionaron por qué Driver no apareció también y aunque no hay una respuesta por parte de los productores, se podría interpretar que es porque no llegó a completar su entrenamiento Jedi y quedó como un Sith.

Y a pesar que muchos fanáticos desearon que el personaje esté junto a su madre y a su tío, una reciente información por parte de We Got This Covered explica que Lucas Film tiene pensado una película en solitario sobre Rey como la última Skywalker y Jedi quien entrenaría en una nueva generación de Padawans.

Star Wars: el ascenso de Skywalker - Tráiler

Con esto dicho, quedaría la probabilidad que Ren regresara a visitarla como un fantasma de la fuerza y apoyarla para que siga sacando todo su potencial. Sin embargo, un punto en contra es la decisión de Driver de participar nuevamente, así como lo dijo en una entrevista en el medio Le Matin.

“Esto no está en absoluto en la agenda… Quiero ser olvidado para que me puedan ofrecer otros proyectos muy diferentes. Intentaré ser lo más discreto posible durante la temporada navideña porque odio llamar la atención. Puede parecer sorprendente para un actor, pero me gusta estar de incógnito. Una cosa es segura: evitaré los cines y especialmente los lugares donde proyectamos una "Guerra de las Galaxias".

Por otro lado, desde antes del estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker, salió otro rumor acerca que Lucas Film quería explorar más sobre Rey y su entorno, por lo que es cuestión de tiempo para que se confirme o no la información.