Han pasado más de 20 años desde el estreno de “Star Wars: la amenaza fantasma” en 1999. La precuela de George Lucas intentó explorar el vasto universo galáctico, pero terminó siendo uno de los proyectos más infames de la saga. Con el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, los fans se debatan cual de las dos es realmente la peor entrega de la franquicia.

Ambas películas cuentan con un 53% de aprobación en el portal de cine Rotten Tomatoes, el rating más bajo registrado de Star Wars, la cual cuenta con un total de once cintas por no mencionar otras producciones animadas y series.

El universo de Star Wars tiene mucho por ofrecer

Lo cierto es que no todos pueden ser aciertos para una franquicia de tan larga duración, pero las circunstancias en torno al estreno del Episodio I y IX serían muy diferentes.

Por su parte, “The Phantom Menace” era una de las películas más anticipadas entonces, puesto que George Lucas había decidido volver a visitar su aclamada saga galáctica por primera vez desde “Return of the Jedi”. El éxito en taquilla también estaba asegurado porque la precuela se centraría en el origen de Darth Vader, uno de los villanos más memorables del cine.

Rememora lo mejor del universo de Star Wars

En cambio, “The Rise of Skywalker” era el desenlace a la última trilogía dirigida por Rian Johnson y J.J. Abrams. La polémica por las decisiones tomadas en su predecesora “The last Jedi” le perseguía, así como las diferencias creativas entre ambos cineastas. En conclusión, el producto fue insatisfactorio y comparado con el monstruo de Frankenstein por su falta de rumbo.

No obstante, la opinión de la audiencia también se hizo presente en Rotten Tomatoes. Según el público, el Episodio I cuenta con 59% de aprobación, 27 puntos menos que el Episodio IX. ¿Estás de acuerdo con el veredicto?