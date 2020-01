The Mandalorian: creador de la serie revelan que Boba Fett no es un mandaloriano

Un mandaloriano no es un título, sino una raza. Eso fue lo que reveló el protagonista de The Mandalorian, la primera serie de Star Wars en Disney Plus.

Si bien el personaje ha brillado por luz propia, los fans no pueden evitar compararlo con Boba Fett, el famoso caza recompensas en la trilogía original de Star Wars creada por George Lucas.

El primer show live action de Star Wars es un éxito

Las similitudes son obvias, pero el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ha enfatizado en que se tratan de dos personajes muy distintos.

Por su parte, el actor que interpreta a Mando, Pedro Pascal, resaltó que la mayor diferencia entre ambos es su motivación al momento de aceptar sus misiones.

El cazarrecompensas más famoso de a galaxia tomará un descanso hasta el 2020

A diferencia de Boba Fett, “en última instancia, [Mando] quiere hacer lo correcto, pero sus deberes podrían estar en conflicto con su destino, y hacer lo correcto tiene muchas caras. Puede ser un camino muy pedregoso”, fueron las palabras del actor.

El productor de Star Wars Rebels, Dave Filoni, resaltó que Boba Fett es un clon, según el Episodio II. “Si le preguntas a George Lucas, él te dirá que no es Mandaloriano, porque no nación en Mandalore”, enfatizó.

¿De qué trata The Mandalorian?

“Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de un pistolero solitario en las aventuras que protagoniza en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República, explica la sinopsis oficial”.