Netflix anunció esta semana que Diego Boneta dará vida una vez más a ‘El sol de México’ en la temporada 2 de ‘Luis Miguel, la serie’.

En medio de la espera de los fans por conocer más detalles de esta producción, la plataforma compartió un video con anécdotas de las grabaciones contadas por el mismo actor mexicano.

Entre las cosas que contó Boneta habló de cómo la producción logró que tenga una sonrisa similar a la de Luis Miguel, así como el rodaje de tres escenas para el recuerdo: la pelea con Luisito Rey, el auto cayendo al mar y los conciertos.

“Muchos de los prostéticos hacían que me viera como Austin Powers. Ante esto fui a mi dentista y a ella se le ocurre ponerme una resina negra que me duró 8 meses. Todas las noches tenía que ir a que me lo saquen y pongan”, escribió.

Diego Boneta también habló sobre la escena donde Luis Miguel pelea con su padre, indicando que ésta tiene un toque personal. La improvisación del momento no solo ayudó a darle fuerza al momento, sino que también fue del gustó de los fans.

“El famosísimo ¡Salte de mi vida! Fue total y absolutamente improvisado... Pero en esa escena, en particular, fue muy duro y me salió del alma. Me acuerdo que cuando mencionó (Óscar Jaenada) lo de mi mamá yo estaba furioso y cuando Daniel Krauze, el escritor, vio eso dijo: 'no, eso yo no lo escribí, pero está mil veces mejor. Fue muy padre poder tener esa libertad”.

La temporada 2 de “Luis Miguel, la serie” comenzará a rodarse el próximo febrero en Ciudad de México, según informó Netflix a través de un comunicado.