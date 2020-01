Una de las películas más esperadas de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) acaba de sufrir un golpe tremendo. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, secuela del hechicero protagonizado por Benedict Cumberbatch, se ha quedado sin su director Scott Derrickson.

El cineasta trabajó en la primera entrega en 2016, sin embargo, se pudo conocer que decidió abandonar el proyecto mucho antes de empezar a rodar.

“Marvel Studios y Scott Derrickson se han separado de manera amistosa en Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas”, expresó la Casa de las Ideas en un comunicado publicado por Variety. “Seguimos agradecidos a Scott por sus contribuciones al UCM”.

Por otro lado, el director aseguró que la decisión fue consensuada: “Marvel y yo acordamos mutuamente separarnos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas”. Scott finalizó con el mensaje “estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como productor ejecutivo”.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” empezará a rodar en mayo del presente año, por lo que Marvel Studios se encuentra en búsqueda de un director sustituto para llevar a cabo la secuela del hechicero.

El estreno de la segunda parte está programada para el 7 de mayo de 2021. Benedict Cumberbatch repetirá su papel como Doctor Strange y tendrá la compañía de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.