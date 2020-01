Black Widow es la primera película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a estrenarse en este 202. La cinta de Scarlett Johansson nos presentará el pasado de su personaje, Natasha Romanoff, así como la introducción de una nueva, Yelena Belova (Florence Pugh).

La nueva Viuda Negra no solo está contenta por su aparición en la película de Marvel Studios, sino también porque los fans no logran reconocerla en las calles. Y, para ella, eso está bien pues aparecer en un filme del UCM puede traerte un mar de fans y acoso.

En una reciente entrevista con The New York Times, Florence Pugh reveló que su anonimato viene funcionando muy bien, incluso las personas que han visto sus películas todavía no se dan cuenta quién es ella.

““He tenido conversaciones sobre películas con personas que no tenían idea de que yo estaba en ellas”, dijo Pugh. “Me encanta eso. Para mí, eso es actuar. Es como, OK, funcionó”.



Al parecer, no sería tan fácil reconocer a Florence Pugh en la calle, pues su apariencia cambia de manera drástica de acuerdo a cada película. Por ejemplo, en Black Widow, aparecerá con el cabello recogido y teñido de rubio.

Black Widow llegará a los cines el próximo 1 de mayo de 2020. Scarlett Johansson repetirá su papel como Natasha Romanoff, mientras que Florence Pugh será Yelena Belova; David Harbour será Alexei/Red Guardian, Rachel Weisz como Melina y O.T. Fagbenle será Mason.

