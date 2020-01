Con un total de once películas live action, Star Wars se erige como una de las sagas cinematográficas más importantes del cine. Todas tienen sus aciertos y errores, incluyendo la inmortal trilogía original de George Lucas.

Sin embargo, para muchos fans la mejor entrega de la franquicia no se encontraría en el viejo repertorio de la franquicia, sino dentro de la última tanta de películas que realizó Lucasfilm en asociación con Disney.

Una historia de Star Wars

Se trataría nada menos que de “Rogue One: una historia de Star Wars” y no a la última trilogía dirigida por J.J. Abrams y Rian Johnson, criticada por no entender el espíritu de Star Wars y por no tener rumbo.

Rogue One volvió a los orígenes y contó una historia inédita que brilló por su propia fuerza, logrando honrar el legado de la franquicia y engrandecer su propia mitología.

A continuación, te presentamos los demás factores que la catapultaron como la mejor película de Star Wars.

PUEDES VER: Austin Powers podría tener una cuarta película

Una heroína hecha desde cero

Un heroína fuera de serie

A diferencia de Rey, la protagonista Jyn Erso no puede usar la Fuerza ni manejar un sable de luz, pero tiene una verdadera motivación y razón para vivir: Sobrevivir y acabar con el opresor Imperio Galáctico.

Un Darth Vader imponente

El villano fue un personaje con un potencial enorme por explotar, pero los fans nunca pudieron verlo a la altura de su mito. Para su detractores, su temida imagen estaba exagerada hasta que llegó Rogue One. La película introdujo a Darth Vader como una fuerza imparable, entre el miedo y los gritos de desesperación de los rebeldes

El Lado Oscuro de la Fuerza

La mejor batalla de la saga

Como si las escenas de Darth Vader no fueran suficientes, la precuela cuenta con la Batalla de Scarif, el enfrentamiento más épico de la historia con un desenlace diferente pero necesario.

La fuerza del combate no reside en su espectacularidad visual solamente, sino también en la incertidumbre del destino de los personajes involucrados.

Una batalla sin cuartel

Una historia que necesitaba contarse

Rogue One no forma parte de los episodios principales de Star Wars. Ningún fan pidió la historia de los desconocidos rebeldes que robaron los planos de la Estrella de la Muerte, pero su razón de existir nace como necesidad ante la escasa calidad de la última trilogía.