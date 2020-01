El fallecimiento de Carrie Fisher en 2016 no fue impedimento para que Lucasfilm y Disney lleven a cabo Star Wars: The Rise of Skywalker. El personaje de Leia aún se mantenía con vida para el episodio final de la saga.

Tras el estreno del El Ascenso de Skywalker, el director J.J. Abrams reveló que usaron algunas escenas recicladas de Leia para el Episodio IX. Ahora último, también se supo que su hija, Billie Lourd, ocupó su lugar en una escena con Mark Hamill.

J.J. Abrams, junto a su coguionista Chris Terrio, mencionaron que tuvieron un arduo trabajo para elegir las escenas descartadas e los episodios VII y VIII para adaptarlas al episodio IX. Esto era de vital importancia, pues el papel de Leia era fundamental en El Ascenso de Skywalker.

El Ascenso de Skywalker se encuentra en cines a nivel nacional. Foto: Lucasfilm

De todo el episodio final, hubo una escena que le fue imposible utilizar por el material grabado: el flashback de la princesa leia entrenando para ser Jedi junto a su hermano, Luke Skywalker. Para dicho momento, la producción decidió elegir a Billie Lourd, hija de Carrie Fisher, para que reemplace a su madre.

Durante una entrevista con Yahoo Entertainment, el supervisor de efectos visuales Patrick Tubach, reveló que Lourd le puso el cuerpo a su madre en la escena del flashaback. En el caso de Mark Hamill, usaron el CGI para rejuvenecerlo.

“Billie daba vida a su madre. Fue algo muy conmovedor, algo que nadie se tomó a la ligera. Si vas a hacer que alguien haga el papel de Fisher, es genial que sea Billie, porque hay muchas similitudes entre ellas que hemos podido aprovechar. El verdadero reto fue conseguir que el material de Leia que teníamos para trabajar encajara en esca escena”.

Star Wars: The Rise of Skywalker se encuentra en cines.