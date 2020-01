You: protagonista habla sobre su nuevo archienemigo para la tercera temporada

Muchos ya terminaron de ver la segunda temporada de You, serie que se encuentra disponible en Netflix y que ha logrado atrapar al público con su siniestra trama. Pues bien, la tercera entrega aún no ha sido confirmada oficialmente pero su protagonista ha dado muchas pistas sobre la potencial nueva temporada.

Al final de la última entrega veíamos cómo Joe se mudaba junto a Love a una acogedora vivienda para criar a su hijo. Pero Penn Badgley cree que sus problemas estarán dentro de su casa, creyendo que su principal archienemigo es nada menos que Love.

El actor declaró para TV Line que “Incluso Joe dice, muy inequívocamente, que no son almas gemelas. Le tiene miedo al final. Básicamente se está formando lo que sería la trama de la tercera temporada de una forma en la que cada uno sea su archienemigo”.

Ante la consulta sobre si será un buen padre o no después de que se desvelara su pasado infantil, Badgley tiene claro seguramente logre serlo.

“Probablemente no. ¿Lo tiene dentro de él porque es un ser humano? ¿Es posible? Seguro. Y si hay algo que puede cambiar a una persona, es la paternidad. Pero no sé si Joe puede o debe cambiar. No sé realmente si va a cambiar” finalizó el interprete de Joe.