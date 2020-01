Luis Miguel, la serie: primera temporada será transmitida a nivel nacional

¡Excelente noticias para los fanáticos de Luis Miguel! La aclamada serie de Netflix llegará a nuestro país y será televisado a nivel nacional más pronto de lo que uno pensaba.

Si es que aún no has visto Luis Miguel, la serie o te has quedado con ganas de verla una vez más, te informamos que la serie biográfica del ‘Sol de México’ se transmitirá desde el 20 de enero a las 11:30 pm en América Televisión.

Luis Miguel, la serie se estrenó en la plataforma de Netflix el pasado 22 de abril de 2018 bajo el formato de un episodio cada semana. La primera temporada contó con tan solo 13 episodios de 50 minutos cada uno.

La serie biográfica nos mostró los pasajes poco conocidos del ‘Sol de México’, así como los obstáculos que tuvo que afrontar para llegar a ganarse un lugar dentro del mundo de la música.

Hace unos días se reveló que un pequeño avance de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la cual contará con Diego Boneta como el popular ‘Sol de México’, una vez más. En el pequeño teaser vemos al cantante mirar a la cámara y decir la famosa frase “¿sabes qué? Una más”.

“Tras el gran éxito de la serie, esta nueva temporada estará disponible en Netflix a nivel mundial a partir del 2020. Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes”, indicó Rodrigo Mazón, Vicepresidente de Adquisición de Contenido para América Latina y España de Netflix, según cita Infobae.

La temporada 2 de Luis Miguel, la serie iniciará sus grabaciones en febrero del 2020.