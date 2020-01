Han pasado 19 años desde que la exitosa serie de Fox “24”, protagonizada por el agente Jack Bauer, emitió su primer episodio. Tras su final, muchos fueron las planes para traer de vuelta a la nombrada “mejor serie de acción de todos los tiempos”

Como se recuerda, el éxito de la miniserie secuela “24: Live Another Day” en 2014 fue más que suficiente para que los directivos dieran luz verde a una nueva continuación o al menos una película.

Una carrera contra 24 horas

Sin embargo, todo parece haber quedado en nada. El presidente de entretenimiento de Fox, Michael Thorn, decidió cancelar los dos spin-offs que tenían en marcha, pero no cierran la puerta a otros posibles proyectos.

“Es uno de nuestros títulos más importantes, así que hagamos lo que hagamos con ella, queremos que sea tan explosiva como la original, y eso es difícil”, explicó Thorn quien aseguró que están buscando constantemente nuevas formas de mantener el nivel visto en la serie original.

Live another day

Por su parte, el productor ejecutivo de 24, Manny Coto, confirmó que Fox aún está interesado en la serie, en traerla de vuelta de cualquier forma. “Estoy casi seguro de que intentan hallar la manera de convocar nuevamente a Kiefer Sutherland”, enfatizó.

“Había uno sobre contraterrorismo en desarrollo y creo que todavía lo está. Hablé con el showrunner Howard Gordon no hace mucho. Creo que todavía están trabajando para pulir una idea. No sé qué tan avanzada esté, pero sé que no va a desaparecer»”, finalizó.

Un elenco de lujo

¿De qué trata 24?

“El director de operaciones de campo de la Unidad Antiterrorista de Los Ángeles, Jack Bauer, compite contrarreloj para subvertir los complots terroristas y salvar a su nación del desastre final”, cuenta la sinopsis oficial.