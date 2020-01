Birds of Prey: Margot Robbie habla sobre su conexión con Harley Quinn

El Escuadrón Suicida de David Ayer puede que no haya sido un gran éxito entre los críticos, pero sin duda, el papel de Margot Robbie como Harley Quinn fue muy bien recibido. Es así que la actriz reveló recientemente que lo que más la conectaba con su personaje.

La actriz afirmaba que era la naturaleza complicada de su psique lo que la llevó a encarnar a la novia del Joker. Esto al parecer, resonó no solo con el público, sino que también llamó la atención de Warner Bros, ya que Robbie está repitiendo el papel como protagonista de Birds of Prey.

“Definitivamente hay un aspecto en ella que me llevó un tiempo entender, y esa fue la razón por la que ella se mantendría en una relación con un chico que la abusa. Pero eso solo requirió un poco de investigación y lectura, y luego algo finalmente encaja. Leí la obra ‘Fool For Love’ y de repente entendí su relación con el Sr. J de una manera que no pude antes”, reveló Robbie a Variety.

"Harley es una psiquiatra que entiende la enfermedad mental, pero que también tiene una enfermedad mental. La esquizofrenia fue importante en la que me concentré, porque, en el guión original, que siempre es a lo que voy, una de las líneas era: ‘Son las voces en mi cabeza’. Así que me aferré a eso: son las voces en su cabeza: ¿Quiénes son las voces? ¿Qué están diciendo? ¿Cuántas voces hay y a qué horas intervienen?”, comentó la actriz en la entrevista.

Birds of Prey o Aves de presa, será estrenada en febrero y se perfila como una de las cintas más taquilleras del año.