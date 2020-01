Austin Powers podría tener una cuarta película

Austin Powers es recordado por millones de personas como una de las sagas cómicas más exitosas del sétimo arte. Protagonizada por Mike Myers, la franquicia comenzó en 1997 con Austin Powers: International Man of Mystery.

Después del éxito de la primera parte, en 1999 se estrenó Austin Powers: The Spy Who Shagged Me y en 2002 la historia concluyó con Austin Powers in Goldmember.

Han pasado 18 años desde que Mike Myers se puso por últimas vez la peluca y los lentes del espía británico, el cual es una parodia de James Bond y miles de fanáticos del personaje desean una cuarta parte.

Fue a principios de 2019 que el director de la trilogía, Jay Roach, arrojaba esperanzas en que una cuarta cinta de Powers viera la luz, pero nunca más volvió a hablar del tema.

Sin embargo, en una entrevista con el portal web Deadline, el director volvió a mostrarse abierto a una posibilidad de continuar la saga del extraño espía inglés, siempre y cuando Mike Myers esté involucrado en el proyecto.

Myers indicó hace unos años que estaba alejado del mundo del espectáculo para dedicar tiempo libre con sus hijos. No obstante, tras la muerte del actor Werne Troyer, quien interpretó a Mini-Me, Mike se mostró dispuesto a grabar una cuarta parte para honrar la memoria del difunto actor y su personaje.