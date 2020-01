Con el pronto estreno de Black Widow, muchos fanáticos se preguntan sobre el destino de los superhéroes para las Fases 4 y 5, y como es de esperar, si habría posibilidades de que Natasha Romanoff siguiera con vida.

Ahora un rumor reciente difundido por Mikey Sutton, indicaría que el final de la superheroína aún no estaría cerca, pues al parecer Scarlet Witch, interpretada por la actriz Elizabeth Olsen, lograría resucitar a Viuda Negra en la siguiente entrega de Doctor Strange.

Recordemos que la superheroína habría muerto en Avengers: Endgame cuando ella junto con Hawkeye fueron a Vormir en busca de la gema del alma y para ello Romanoff tuvo que sacrificarse y así obtener lo que deseaban.

Y sobre la nueva película de Black Widow, esta no interferirá con la línea de tiempo de Endgame ya que está ambientada en sucesos anteriores a Infinity War, por lo que se considera como una precuela que permitirá conocer más acerca del personaje.

Esto pasaría después de lo ocurrido en WandaVision, ya que Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a la pantalla grande en 2021 y según la nueva información, el personaje de Olsen revive a Vision y en la serie de Disney+ ambos tendrían un estilo de vida que anhelaron.

Black Widow - Tráiler

De ser así, Wanda ya tendría conocimiento de cómo darle vida a alguien y en la segunda parte de Doctor Strange podrá utilizar la misma habilidad para traer de vuelta a Black Widow. Además, el rumor se uniría a los que afirman que en la nueva cinta de los hechiceros entrarán los X-Men y servirá para incluir luego a los Illuminati, un grupo de Marvel, los cuales estarán conformados por los héroes más poderosos.

A esto se le añaden los posibles nombres que integrarían en nuevo grupo, por lo que Sutton informó algo importante sobre Natasha Romanoff:

“Se ha hablado de que Scarlet Witch revivió a Black Widow después de luchar con su alma mientras le hacía daño a Red Skull. Queda por ver si eso sucede en Multiverse of Madness, pero se está tramando. Según múltiples fuentes, Multiverse of Madness será seguida de Trumph and Torment en la que Doctor Strange va al infierno con el Doctor Doom para rescatar a su madre de Mephisto”.

Y aunque no haya nada confirmado, se espera que la heroína pueda seguir dentro del UCM con más entregas, aunque la despedida de Iron Man y Capitán América ya están casi seguros ya que no fuera de las siguientes fases del universo de Marvel.