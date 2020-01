Por: Janet López G.

La película Retablo sumó una importante nominación a su ya larga lista de galardones. La cinta del cineasta Álvaro Delgado Aparicio entró en competencia para los premios Bafta (British Academy of Film and Television Arts), considerados los Oscar británicos, en la categoría de mejor ópera prima del director o productor británico, categoría a la que pudo acceder gracias a la doble nacionalidad del cineasta.

“Para aplicar a la nominación no solo tenía que tener nacionalidad inglesa sino que la cinta también debía ser del mismo país, pero este año se hizo una excepción y se permitió que entre en competencia, así que estamos felices. Esta es una de las cosas que uno nunca espera que llegue, y cuando llega, ni lo puedes asimilar”, mencionó el director desde Los Ángeles, en conversación telefónica con La República.

En Bafta, la cinta protagonizada por Junior Béjar, Amiel Cayo y Magaly Solier competirá con filmes como Carnada de Mark Jenkin, For Sama de Waad al-Kateab y Edward Watts, Maiden de Alex Holmes y Only you de Harry Wootliff.

“Cualquier cosa puede pasar, todo es un albur, es como sacarse la lotería, pero con solo la nominación ya estamos felices porque eso significa que todos los años dedicados al proyecto, todos los desafíos y complejidades que tuvimos que superar valieron la pena”.

Delgado Aparicio, además, comentó por qué la cinta que explora las relaciones de padre e hijo, la homosexualidad y la tolerancia, ha cautivado a todos los continentes. “Es increíble cómo el lenguaje cinematográfico es universal. La cinta ha sido filmada en quechua y sin embargo ha conectado con la audiencia en China, Rusia, Europa y donde se ha presentado. En cuanto a la trama, creo que es una historia de amor universal. En otros países tienen una visión más abierta sobre la aceptación a las personas tal como son, pero creo que la película les ha dado una visión más clara sobre la tolerancia y el respeto”, menciona.

Retablo me cambió la vida

Muestra de que la cinta pueda cambiar la visión de nuestro mundo es lo sucedido con Junior Béjar, el joven protagonista de la cinta. “Lo que le pasa a mi personaje le puede pasar a cualquier otro joven en cualquier parte del mundo, tal vez en diferentes circunstancias, pero la esencia es la misma. Retablo nos deja el mensaje de que en el mundo las cosas no solo son blanco y negro, sino que hay toda una paleta de colores que se pueden usar y todos tenemos los mismos derechos, lo importante es valorar al ser humano y ser felices”, refirió Béjar.

“Particularmente, comencé a descubrir nuevas cosas. A partir de la historia de la película, he podido visualizar el mundo de una mejor manera, con una perspectiva más amplia. No sabía cómo se veía la homosexualidad en el mundo y ha sido muy lindo descubrir que el amor es el pilar fundamental para superar las diferencias”, acotó.

Béjar, nacido en Los Morochucos, un pueblo al sur de Huamanga, Ayacucho, ciudad donde se filmó la película sigue la carrera de Psicología. “La complejidad del ser humano que se expone en Retablo fue de gran influencia para decidir mi carrera”, dijo y acotó que a la par le interesa seguir desarrollando una carrera como actor. “Con Álvaro ya hemos hablado de trabajar en otro proyecto, pero ha sido solo una conversación, todavía estamos disfrutando de la cosecha de Retablo”.

Ingresa a streaming

Por su parte, el director desiste de embarcarse en otro proyecto para dedicarse a cerrar el ciclo de Retablo. El cineasta, además, ya olvidó el sinsabor que le dejó quedar fuera de la competencia en los Oscar y se enfoca a lo que se viene para su premiada ópera prima. “Ante una nominación tan importante se comienzan a abrir nuevas ventanas que uno no habría imaginado, así que vamos a ver qué sorpresa nos trae antes de cerrar el ciclo”, dijo.

Por lo pronto, relata que la cinta está disponible en los aviones de China, hoteles de diferentes países y se va a reestrenar en Londres. Además, ingresará a una plataforma de streaming. “Estamos en negociaciones con una plataforma importante, así que muy pronto lo vamos a anunciar”.

En Los Ángeles, Delgado Aparicio viene realizando una serie de proyecciones de Retablo, que ha sido nominada para los Independent Spirit Awards 2020 (que premia a lo mejor del cine independiente) en la categoría de mejor película extranjera.

En esta nueva competencia, el filme competirá con Invisible Life de Brasil, Les Miserables de Francia, Parasite de Corea del Sur, Portrait of a Lady on Fire de Francia y The Souvenir de Reino Unido.

“Estamos recontra agradecidos por todas las puertas que se nos abrieron con la película. Todos estos logros son para Perú”, puntualizó.

El cineasta, a través de sus redes sociales, se dio tiempo para agradecer a los protagonistas del filme, a los actores secundarios y a todo el equipo de producción y técnico. “Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta gran aventura”.

La ficha del director y su ópera prima

Álvaro Delgado Aparicio logró su doble nacionalidad peruanobritánica debido a que nació en Londres en 1974. Ello porque sus padres se encontraban estudiando allá. Cuando él tenía 4 años de edad, migraron a Perú.

Es graduado en Economía y Administración y tiene una maestría en Psicología Organizacional en el London School of Economics and Political Science. Durante sus estudios participó en diversos talleres de Dirección de Cine en el London Film Academy.

Filmó Retablo en 2016 y recién la pudo estrenar en diciembre del 2018 en Berlín. La cinta se estrenó en Perú en mayo pasado y logró 62 mil espectadores.

Retablo ha obtenido 40 galardones en los 150 festivales en los que se ha presentado.