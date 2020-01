Las docuseries de Netflix sobre crímenes en la vida real siguen siendo populares y “No te metas con los gatos” (Don’t F ** k With Cats) no es la excepción.

Esta historia, contada en tres partes, nos presenta los crímenes perpetrados por el canadiense Luka Magnotta y la persecución que realizaron dos cibernautas que dedicaron su tiempo a identificarlo y encontrarlo; esto luego de ver videos de él torturando y matando gatos en línea. Pero, ¿quién es este hombre?

¿Quién es Luka Magnotta? Historia real

Luka Rocco Magnotta nació en Ontario el 4 de julio de 1982. Es el mayor de 3 hermanos y vivía con su madre en Canadá. Luego que su padre fuera con esquizofrenia, pasó a vivir con su abuela.

Al ser apasionado al cine desde niño, a los 16 años se independizó y viajó a Toronto para intentar triunfar como actor y modelo. Aunque realizó varias audiciones, no logró destacar en los casting.

Trailer oficial de “No te metas con los gatos"

Meses después y con pocas audiciones en su vida de actor, Luka Magnotta comenzó a trabajar como escort masculino, stripper y debutó como actor porno gay en varias películas. Convencido de que su destino era ser una celebridad, creó más de 70 páginas de Facebook y 20 webs dedicadas a él, intentando simular que habían sido ideadas por sus fanáticos. Incluso en el 2007 se inició un rumor que mantenía una relación con la asesina Karla Homolka.

Si Seguimos los hechos presentados por Netflix en el documental “No te metas con los gatos” (Don’t F ** k With Cats), Luka Magnotta ya era conocido por la policía de su país luego de haber sido acusado de acoso sexual y fraude. Pero en el 2010 todo empeoraría para él cuando subió un vídeo a Internet matando a 2 gatitos. El vídeo pronto se convierte en viral.

El documental nos cuenta como dos aficionados a los felinos ven la grabación y deciden identificarlo, lo que sin pensarlo le daría cierta fama en la red. Las cosas cambiarían, e intervendría la policía, cuando Magnotta asesinó a Justin Lin.

‘1 lunatic, 1 ice pick’ es el nombre del vídeo que sube Luka Magnotta en el que asesina a Lin, un hombre al que acababa de conocer esa misma noche vía Internet.

Con la policía sobre él, el joven huyó a Francia, pero luego de una larga búsqueda por varios países, finalmente fue arrestado en Berlín y condenado por el asesinato de Lin Jun.

En la actualidad, Magnotta está preso y cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de Sept-Illes (Quebec, Canadá), lugar dónde se ha casado con Anthony Jolín y recibe continuos regalos de sus seguidores.