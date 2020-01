Lucifer: ¿Quién es Dennis Haysbert, actor que será Dios en serie de Netflix?

Lucifer, la serie de Netflix favorita entre los usuarios del servicio, ha elegido a Dennis Haysbert para darle vida a Dios en su temporada 5. El actor aparecerá como el creador de todas las cosas durante el último ciclo del show.

La temporada 5 de Lucifer iniciará con ‘estrella de la mañana’ en el infierno tratando de mantener a todos los demonios bajo control, cuando Amenadiel aparezca para pedir su ayuda con ‘un incidente’ en la Tierra. Como las cosas deben estar serias, la intervención de Dios es inevitable.

¿Quién es Dennis Haysbert?

Haysbert le dio vida anteriormente a David Palmer en la serie 24, papel que le permitió ser Dios en Lucifer, según detalló el coproductor de la ficción de Netflix, Joe Henderson. “Él fue nuestra primera y única opción. D. B. Woodside (Amenadiel) se nos acercó y dijo: “¿Han pensado en Dennis?” Pensamos: ‘¿Crees que realmente quiera participar?’ Y él dijo: ‘Bueno, ya he hablado con él y está de acuerdo’. Entonces fuimos directamente hacia él, conversamos y aceptó”.

Dennis Haysbert siendo el presidente de los Estados Unidos en 24

Pero 24 no ha sido la única serie, el acto ha sido parte de series como “Laverne & Shirley” (1979), “The Incredible Hulk” (1980), “Quincy M.E.” (1981), “Magnum, P.I.” (1985), “Just the Ten of Us” (1988); y, más recientemente, “Now and Again” (2000) o “The Outer Limits” (2001).

En cuanto a películas, Dennis Haysbert ha estado en “Una mujer en la liga” (1989), “Navy Seals: Comando Espacial” (1990), “Major League II” (1994), “Heat” (1995), “Poder absoluto” (1996), “Simbad, la leyenda de los 7 mares” (2003), “Caprichos del destino” (1999).

Sin duda el papel que lo llevó a la fama fue el de David Palmer, primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, en la serie “24”, (2001-2006), por la que fue nominado a un Globo de oro.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Lucifer?

Si bien la temporada 5 de Lucifer todavía no cuenta con una fecha de estreno, Netflix ha comenzado a publicar fotos de lo que serán los nuevos episodios. Se espera que en las próximas semanas se conozco esta información.