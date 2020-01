El regreso de la segunda parte de la temporada 16 de Grey’s Anatomy está cada vez más cerca, la showrunner Krista Vernoff decidió hacer revelaciones inspiradoras y una de las que más causó revuelo entre los fans fue el supuesto retorno de un personaje antiguo.

“Estoy tratando de traer a alguien de regreso. Hay alguien que espero aparezca este año, pero tal vez sea real. Lo intento", confirmó a TV Line.

A pesar de la declaración, la ejecutiva no oficializó quién retornará al Grey Sloan Memorial Hospital. Sin embargo, al poco tiempo de dicha entrevista, Ellen Pompeo pudo haber dejado una pista en las redes sociales que no pasó desapercibida entre los fans.

La actriz quien interpreta a Meredith Grey, comenzó a seguir en Instagram a se excompañera de reparto Katherine Heigl, quien interpretó a la Dra. Izzie Stevens y dejó el drama después de haberse desentendido con la creadora Shonda Rhimes.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo desliza quien volvería en la temporada 16

En el 2008, la actriz rechazó su nominación al Emmy por el papel de Izzie, alegando que su personaje “no merecía reconocimiento” porque no tenía suficiente material para hacerlo.

“Había una parte de mí que pensaba, como había ganado el año anterior, que necesitaba algo interesante, dramático y emocionante, y que simplemente no lo tenía durante la temporada. (...) Me sentí muy avergonzada, así que fui a Shonda y le dije: ‘Lo siento, no fue correcto’. No debería haber dicho estas cosas”, explicó la actriz que terminó arrepentida.